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Епанешникова Василиса Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Епанешникова
Имя
Василиса
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46689. ЕПАНЕШНИКОВА, ВАСИЛИСА Алексѣева. К. Уржумск. у., Лебяжск. в., поч. Жаворонкова, 35 л.; — Вятск. О. С., 556 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 3 Іюня 905.

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