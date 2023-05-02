Болод Ян Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болод
- Имя
- Ян
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 739. Болод Ян Георгиевич, 27 л., рд. в Курляндск. г., Фридрихштадтск. у., д. Янсунках. Н. С. 3 уч. г. Вятки. Ст. ст. 88, 1 ч. 157, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 25/І—26.
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