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Варфоломеев Федор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Варфоломеев
Имя
Федор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
16719. ВАРФОЛОМѢЕВЪ, ФЕДОРЪ Васильевъ, 20 л. Мщ. г. Ардатова; — Г. С. г. Ардатова, Нижегород. г., 28 Авг. 909, 14², 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ 25 Авг. 909 г. (38, 140 и 169 М., тюр. 4 м.) и по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 910 г. № 130190, кот. пост. по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 910 г. № 62030, тюр. 6 м. Исп. 30 Дек. 910.

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