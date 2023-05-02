Порхун Василий Демидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Порхун
- Имя
- Василий
- Отчество
- Демидов
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43549. ПОРХУНЪ, ВАСИЛІЙ ДЕМИДОВЪ (онъ же Панокъ) Лиш. ос. пр. изъ мщ., 33 л., рд. въ м. Рыжановкѣ, Чижовск. в., Звенигородск. у.; — Уманск. О. С., 134, 135, 148 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Февр. 909. | 903 59259 1654 У. | 93 90956 169 М. | 99 102245 1647 У. | 93 14643 169 М. | 97 72067 170 М.
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