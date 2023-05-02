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Марков Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 июль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
2028. МАРКОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Пермск. у., завода Мотовилихи;—Пермск. ГубРевтриб. Хищение, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 июля 922.

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