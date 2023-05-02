Петров Никандр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Никандр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18093. ПЕТРОВ, НИКАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Великолуцк. у., Липецк. в., д. Кокалкина; — Н. С. 5 уч. Торопецк. у. Ограбл., лиш. св. 9 м., с зач. 2 м. и 20 д. пр. з. Исп. 24 апр. 920.
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