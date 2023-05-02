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Петров Никандр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Никандр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
18093. ПЕТРОВ, НИКАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Великолуцк. у., Липецк. в., д. Кокалкина; — Н. С. 5 уч. Торопецк. у. Ограбл., лиш. св. 9 м., с зач. 2 м. и 20 д. пр. з. Исп. 24 апр. 920.

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