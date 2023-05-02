Богданов Александр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Александр
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130126. БОГДАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ (внѣбр.). К. Невельск. у., Старецк. в., д. Головенца, 19 л.; — З. ІІ. 1 уч. Царскосельск. у., 14², 169 и 170¹ М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 98971, тюр. 10 м. Исп. 14 Іюля 909.
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