Бойков Дмитрий Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130175. бойковъ, Дмитрій тимофеевъ. К. Лохвицк. у., Песковск. в. и с., 19 л., рд. Баталпашин. отд., въ ст. Попутной; — Екатеринодар. О. С. 4 Мая 909, 114, 134, 135, 140, 149 и 1525 У., тюр. 1 г. Исп. 24 Окт. 909.
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