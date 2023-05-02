Абрамов Ефим Абрамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Абрамович
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14. АБРАМОВ, ЕФИМ АБРАМОВИЧ, 55 л. Гр. Вышневолоцк. у., Кузнецовск. в., д. Борки; — М. Н. С. 4 уч. Валдайск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 13 окт. 919.
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