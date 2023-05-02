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Хлудов Константин Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлудов
Имя
Константин
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
19 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7833. ХЛУДОВ, КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 26 л., Гр. Москивск. у., Алексеевск. сл.,; Н. С. Замоскворецк. р-на Кожевническ. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 9 м., с зач. 9 м. И 6 д. пр. з., Исп. 19 Февр, 919.

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