Шоронов Андрей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шоронов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8304. ШОРОНОВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 48 л. Гр. Свияжск. у., Косяковск. в., д. Исламовой; - Н. С. 3 уч. Свияжск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 3 июня 919. | предыдущая судимость 908 33917 1653 У.
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