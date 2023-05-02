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Шоронов Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шоронов
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8304. ШОРОНОВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 48 л. Гр. Свияжск. у., Косяковск. в., д. Исламовой; - Н. С. 3 уч. Свияжск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 3 июня 919. | предыдущая судимость 908 33917 1653 У.

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