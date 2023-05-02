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Бадретлинов Сафаргалей Бадретдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадретлинов
Имя
Сафаргалей
Отчество
Бадретдинов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129748. БАДРЕТЛИНОВЪ, сафаргалей Бадретдиновъ. Башк. Уфимск. у., Богородск. в., д. Старыхъ Турбасловъ, 28 л.; — З. Н. 6 уч. Уфимск. у. 13 Мая 909, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Сент. 909.

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