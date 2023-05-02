Кивер Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кивер
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32195. КИВЕРЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Гапсальск. у., Паллиферск. в., 21 г.; — СПБ. С. П. (въ 4 р.), 1 п. 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 18 Марта 905. | 903 3595 1655 У. | 900 52390 169 М. | 901 34963 170 М.
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