Файзуллин Хабибулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Файзуллин
- Имя
- Хабибулла
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140390. ФАЙЗУЛЛИНЪ, ХАБИБУЛЛА. К. Казанск. г., Спасск. у., Кузнечихинск. в., д. Татарскаго-Бурная, 36 л.; — Самарск. О. С. 5 Сент. 909, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Окт. 909. | 12 Нояб. 99 г. З. Н. 10 уч. Николаев. у., 169 М. — т. 6 м.
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