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Четвериков Ефрем Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Четвериков
Имя
Ефрем
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
27 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
13373. Четвериков Ефрем Григорьевич, 47 л., Белгородск. у., Верхоленск. в., с. Солатина. Н. С. 16 уч. Белгородск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27 июня 926.

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