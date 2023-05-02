Николаева Александра Арсентьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаева
- Имя
- Александра
- Отчество
- Арсентьевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27202. НИКОЛАЕВА, АЛЕКСАНДРА АРСЕНТЬЕВНА, 22 л. Гр. Пензенск. у., Рамзайск. в., с. М.-Рамзая; — Н. С. Пензенск. у. Укрыв. крад., лиш. св. 5 л. условно.
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