Морозова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Евдокия Степановна

Морозова Евдокия Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозова
Имя
Евдокия
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
11 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
17333. МОРОЗОВА, ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА, 42 л. Гр. Сольвычегодск. у., Фоминск. в., д. Аверкиевской; — Н. С. 7 уч. Сольвычегодск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 1 м. Исп. 11 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close