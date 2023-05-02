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Овчинников Сергей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
21 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6522. ОВЧИННИКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 37 л., Скопинск. у., Гореловск. в., с. Муравлянки. В. Т. 48 стр. див. Московск. окр. Ст. ст. 116, 187, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 21/Ѵ—26.

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