Степанов Василий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35753. СТЕПАНОВЪ, ВАСИЛІЙ СТЕПАновъ. Ряд. изъ к. Петергофск. у., в. и с. Капорья, 26 л.; — СПБ. У. М. С. 4 уч. 169 М., тюр. 3 м., съ замѣн. по 4 степ. дисциплинарн. У., одиночн. воен. тюр. 1 м. и 2 н., съ послѣдств. по 52 Воин. У. Исп. 29 Марта 905.
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