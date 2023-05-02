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Монакин Степан Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Монакин
Имя
Степан
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
48916. МОНАКИНЪ, СТЕПАНЪ ЯКОВлевъ. К. Лукоянов. у., в. и с. Протасовскаго, 27 л.; — М. С. 1 уч. Курган. у. (во 2 р.), 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 4 Іюня 905.

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