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Масальцев Игнатий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масальцев
Имя
Игнатий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
07 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
84726. МАСАЛЬЦЕВЪ, ИГНАТІЙ ЕГОровъ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Нолинск. у., Малюканск. в., Д. Медкоѣдовой, рд. Соликам. у., въ в. и зав. Кизеловскомъ; — Пермск. О. С., 1 Апр. 911, 152¹ и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 7 Мая 911. | 907 33620 1484 У. | 905 41269 1654 У.

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