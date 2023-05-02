Кепп Карл Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кепп
- Имя
- Карл
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133685. КЕППЪ, КАРЛЪ ГУСТАВОВЪ. К. Верроск. у., Кіомаск. в., 19 л.; — М. С. 2 уч. Юрьево-Верроск. окр. 14 Окт. 909, 172 М. (участ.), тюр. 4 м. Исп. 31 Окт. 909.
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