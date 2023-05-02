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Рыбаков Василий Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбаков
Имя
Василий
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
28346. РЫБАКОВ, ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ, 20 л. Гр. Яранск. у., Шешургск. в., д. Березяти; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 3 г. Исп. 17 сент. 920.

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