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Лизенко Андрей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лизенко
Имя
Андрей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
135282. ЛИЗЕНКО, АНДРЕЙ ИВАНОВЪ. К. Изюмск. у., Петровск. в., х. Копаней, 25 л.; — 3. Н. 6 уч. Александров. у. Екатеринослав. г., 173 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Іюня 909.

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