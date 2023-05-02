Титов Федор Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 632
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17751. Титовъ, федоръ Герасимовъ. К. Могилев. у., в. и д. Толпечицы, 21 г., рд. въ г. Черкассахъ;— Кіевск. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 41673, арест. отд 2½ г. Исп. 17 Нояб., счит. ср. съ 23 Янв. 908. | 907 8204 1655 У. | 903 102353 170 М. | 905 84171 1651 У. | 903 27860 169 М. | 904 37503 169 М.
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