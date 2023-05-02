Булатов Михаил Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булатов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 889. Булатов Михаил Николаевич, 45 л., Брянск. г. г. Карачева. Н. С. 1 уч. Карачевск. у. Ст. ст. 1 ч. 157, 176, 2 ч. 187, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 27/ѴІІ—26.
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