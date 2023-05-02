Ершов Иван Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ершов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46720. ЕРШОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСАНдровъ (онъ же Хайретдиновъ). К. Симбир. г., Ардатов. у., Неклюдовск. в., д. Ломать, 40 л.; — Саратов. О. С. (въ 10 р.) 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Мая 905. | 903 77537 169 М. | 901 8188 170 М. | 903 55900 172 М. | 95 42260 170 М. | 902 27827 170 М.
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