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Виро Иоганн Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Виро
Имя
Иоганн
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
45765. ВИРО, ІОГАННЪ ИВАНОВЪ. К. Юрьевск. у., Рязанск. в., 38 л., рд. т. же у., Гаславск. в., въ д. Аллѣ; — Юрьево-Верроск. М. С. 8 уч., 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 1 Іюня 905.

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