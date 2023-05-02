Виро Иоганн Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виро
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45765. ВИРО, ІОГАННЪ ИВАНОВЪ. К. Юрьевск. у., Рязанск. в., 38 л., рд. т. же у., Гаславск. в., въ д. Аллѣ; — Юрьево-Верроск. М. С. 8 уч., 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 1 Іюня 905.
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