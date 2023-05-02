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Форафонтова Анна Родионовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Форафонтова
Имя
Анна
Отчество
Родионовна
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
13038. Форафонтова Анна Родионовна, 53 л., Кунгурск. окр., Манчажск. р., д. Соколай. Н. С. 11 уч. Кунгурск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. "б", 185, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28 сент. 926.

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