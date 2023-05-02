Архипов Ефрем Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 527. АРХИПОВЪ, ЕФРЕМЪ ИВАНОВЪ, 43 л. К. Карачевск. у., Хотынецк. в., с. Знаменскаго; — Орлов. О. С., 27 Окт. 910, 16, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. З. Н. 1 уч. Карачевск. у. отъ 23 Марта 909 г. (169 М., тюр. 1½ м.), тюр. 10½ м. Исп. 27 Нояб. 010.
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