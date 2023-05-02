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Шох Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шох
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
12200. ШОХ, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 40 л. Гр. Новгородск. у., Ново-Николаевск. в., с. Нижние-Половинки; — Р. В. Т. Николаевск. ж. д. Халатн. отнош. к служ. обяз., пр. р. 1 г. условно.

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