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Чиркин Семен Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чиркин
Имя
Семен
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
08 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
12252. ЧИРКИН СЕМЕН ГЕОРГИЕВИЧ, 28 л., Павловск. у., Буйловск. в., с. Пиковатки. Н. С. 10 уч. Ставропольск. окр. Ст. 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8/ІІ—26.

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