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Казаков Максим Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казаков
Имя
Максим
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
12 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
4775. Казаков Максим Афанасьев., 23 л., Барабинск. окр., Казанск. р., д. Средние-Арки. Сибирск. Кр. С. Ст. 2 ч. 149 (ст. р.), л. с. 3 г. 12 янв. 927.

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