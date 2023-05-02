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Богданов Яков Богданович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Яков
Отчество
Богданович
Дата исполнения приговора
07 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
424. БОГДАНОВ, ЯКОВ БОГДАНОВИЧ, 35 л. Гр. Порховск. у., Нижне-Шелонск. в., д. Любитова; —Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 3 отд. б. г. Петрограда. Присвоение, лиш св. 5 л. исп. 7 февр. 922.

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