Богданов Яков Богданович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Богданович
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 424. БОГДАНОВ, ЯКОВ БОГДАНОВИЧ, 35 л. Гр. Порховск. у., Нижне-Шелонск. в., д. Любитова; —Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 3 отд. б. г. Петрограда. Присвоение, лиш св. 5 л. исп. 7 февр. 922.
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