Игнатьев Папий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатьев
- Имя
- Папий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34040. ИГНАТЬЕВЪ, ПАПІЙ ИГНАТЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Карташевск. в., пос. Долгаго, 32 л., рд. Верхнеуральск. у., въ ст. Великопетровской; — Тобольск. О. С., 12, 1 п. 13, 169, 2 и 4 п. 170, 170¹ и 172 М., 4 п. 134, 135, 149, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 296 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Тарск. у., отъ 22 Дек. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 9 Нояб. 907. | 900 93147 296 У. | 92 71914 172 М.
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