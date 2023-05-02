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Радьков Дмитрий Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Радьков
Имя
Дмитрий
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8100. РАДЬКОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 22 л., Спасск. у., Шатрищенск. в., с. Фатьяновки. В. Т. 3 стр. корп. Московск. окр. Ст. ст. 201 ч. 2, 202 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 1 июня 923.

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