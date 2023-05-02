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Церин Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Церин
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140965. ЦЕРИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Псковск. г., Холмск. у., Голибецк. в., 21 г.; — З. Н. 1 уч. Люцинск. у. 9 Сент. 909, 170 М., по сов. съ 4 приг. сего З. Н. отъ 9 Сент. 909 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 6 м. Исп. 14 Сент. 909.

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