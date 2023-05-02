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Плунин Анания Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плунин
Имя
Анания
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
10331. Плунин Анания Федорович, 23 л., Уральск. обл., Камышловск. р., с. Володинского. Н. С. 12 р. Шадринск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. 6 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 2 июля 926.

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