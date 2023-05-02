Шилкин Михаил Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шилкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12059. ШИЛКИН, МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Бобровск. у., в. и с. Липово.; — Н. С. 6 р. Бобровск. у. Прием крад., лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 23 дек. 920.
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