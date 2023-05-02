Богнюкова Дарья Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богнюкова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21966. БОГНЮКОВА, ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 19 л. Гр. 1 Донск. обл., Калачево-Куртлакск. в.; — Н. С. 5 р. 1 Донск. обл. Убийство, лиш. св. 6 л. Исп. ЗО июля 920.
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