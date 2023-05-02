Вечорек Виктория Викентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вечорек
- Имя
- Виктория
- Отчество
- Викентьева
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47872. ВЕЧОРЕКЪ, ВИКТОРІЯ Викентьева, 19 л. К. Опатов. у., гм. и пос. Цмѣлевъ; — Радомск. О. С., 11 Окт. 910, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 10 Марта 911. 14 Февр. 909 г. Радомск. О. С., 140 и 1 п. 1647 У., тюр. 4 м. М. С. г. Опатова. за кражу, тюр. 3 м.
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