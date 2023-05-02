Терещенко Федор Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терещенко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88489. ТЕРЕЩЕНКО, ФЕДОРЪ АФАнасьевъ, 36 л. К. Славяносерб. у., Первозвановск. в., д. Верхнеорѣховки; — Екатеринослав. О. С., 4 Марта 910, 169 М., 115, 152, 2 ч. 1459, 9, 2 ч. 1631 и 1634 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 23 Окт. 910 г. (169 и 170 М., тюр. 8 м.), каторж. раб. 6 л. Исп. 7 Мая 911. | 908 94933 170 М. | 903 74008 170¹ М. | 906 66307 170¹ М.
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