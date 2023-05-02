Зайцева Олимпиада Сергеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцева
- Имя
- Олимпиада
- Отчество
- Сергеевна
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15108. ЗАЙЦЕВА, ОЛИМПИАДА СЕРГЕЕВНА, 25 л. Гр. Зарайск. у., Кругловск. в.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Убийство, лиш. св. 5 л., с зач. 7 м. пр. з., по амн. нак. зам., пр. р. 2 г. Исп. 1 апр. 920.
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