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Письменный Александр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Письменный
Имя
Александр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
27707. ПИСЬМЕННЫЙ, АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, 23 л. Гр. Ачинск. у., Покровск. в., д. Мазуль; — Н. С. 12 уч. Енисейск. окр. Грабеж, лиш. св. 10 л., с зач. 6 м. и 11 д. пр. з. Исп. 19 нояб. 920.

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