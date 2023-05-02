Письменный Александр Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Письменный
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27707. ПИСЬМЕННЫЙ, АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, 23 л. Гр. Ачинск. у., Покровск. в., д. Мазуль; — Н. С. 12 уч. Енисейск. окр. Грабеж, лиш. св. 10 л., с зач. 6 м. и 11 д. пр. з. Исп. 19 нояб. 920.
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