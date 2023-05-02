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Соловьев Семен Иерофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьев
Имя
Семен
Отчество
Иерофеевич
Дата исполнения приговора
28 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8672. СОЛОВЬЕВ СЕМЕН ИЕРОФЕЕВИЧ, 20 л., Смоленск. г., Бельск. у., Хохмовск. в., д. Матчино. В. Т. Приволжск. окр. Ст. 108, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28/ѴІ—26.

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