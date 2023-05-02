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Будиловский Никита Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будиловский
Имя
Никита
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
143493. БУДИЛОВСКІЙ. НИКИТА ДМИТріевъ. К. Летичев. у., в. и м. Михалполя, 25 л.; — Винницк. О. С. 6 Окт. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1643 У. арест. отд. 2 г. Исп. 5 Нояб. 909. | 10 Марта 905 г. М. С. 1 уч. Летичев. окр., 4 п. 170 М. — тюр. 6 м.

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