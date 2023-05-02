Прокофьев Иван Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокофьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9682. ПРОКОФЬЕВЪ, ИВАНЪ КОНДРАТЬевъ, 35 л. Лит. ос. пр. изъ мщ. г. Коровинъ; — Новгородск. О. С., 27 Окт. 910, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Янв. 911. | 908 76079 2 Ч. 1655 У. | 902 16468 170 М. | 904 26306 2 Ч. 1655 У. | 901 50379 169 М. | 903 16303 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.