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Денисов Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4567. Денисов Николай Федорович, Рязанск. у., Тырновск. в., д. Гагино. Н. С. Рязанск. у. Ст. ст. 88, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 окт. 926.

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