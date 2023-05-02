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Новоселов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новоселов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
07 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9624. Новоселов Иван Васильевич, 25 л., Марийск. обл., Сернурск. к., Ново-Торьяльск. в., д. Плишкинцы. Марийск. Облсуд. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 7 июля 926.

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