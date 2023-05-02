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Ничужкин Петр Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ничужкин
Имя
Петр
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
27216. НИЧУЖКИН, ПЕТР ДАНИЛОВИЧ, 37 л. Гр. Шацк. у., Казачинск. в., д. Ямской; — Н. С. Бауманск. р. Преображенск. отд. г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 2 г. Исп. 10 нояб. 920.

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